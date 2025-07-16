С 2025 года количество посетителей музеев Куйбышевской железной дороги в Самаре превысило 10 тысяч.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года музеи, расположенные вдоль Куйбышевской железной дороги в Самаре, привлекли свыше 10 тыс. посетителей. Из них 1,5 тыс. посетили Музей истории Куйбышевской железной дороги, который находится на территории вокзального комплекса Самара, а 8,7 тыс. человек посетили Поволжский музей железнодорожной техники.

С начала летнего сезона 2,8 тыс. посетителей изучили экспонаты самостоятельно или в составе организованных групп под руководством гида.

В Музее истории Куйбышевской железной дороги выставлено более 4 тыс. уникальных документов, фотографий, моделей подвижного состава и технического оборудования. Выставочные экспонаты снабжены QR-кодами с кратким текстовым описанием, а для наглядности используются мультимедийные и интерактивные системы.

Экспозиция Поволжского музея железнодорожной техники расположена под открытым небом и включает в себя более 120 экспонатов, включая 67 единиц подвижного состава. Посетители особенно интересуются возможностью попасть в кабины управления скоростного электропоезда ЭР200, паровоза серии Еа и электропоезда Сд.

Основной экспонат музея - это модель паровоза, созданного уральскими конструкторами Черепановыми в первой половине XIX века. На открытой площадке также представлены различные элементы железнодорожной инфраструктуры, включая семафоры, светофоры, рельсы разных типов, части мостов и т.д.

В административном здании музея, построенном в 1874 году и служившем вокзалом на станции Дашково, воссоздана атмосфера и интерьер железнодорожных вокзалов XIX века с оригинальными предметами того времени, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.