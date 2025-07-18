Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Прогресс в области устойчивой платформенной экономики в России способствует улучшению производительности в транспортной сфере.

2025-07-18 16:53
Прогресс в области устойчивой платформенной экономики в России способствует улучшению производительности в транспортной сфере.
Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин на пленарной сессии Форума информационных технологий InfoSpace–2025 объявил о следующем.

«Начиная с 1 сентября 2026 года, все российские экспедиторы и транспортные компании обязаны будут использовать электронный документооборот в грузоперевозках. Это станет основой для создания Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, которая обеспечит перевозку грузов с использованием разных видов транспорта в рамках одной услуги. Важным аспектом будет взаимодействие нашей платформы с аналогичными системами наших партнеров из Китая и Индии. Для решения этой задачи необходимо качественно организовать диалог между государством и бизнесом», - отметил Евгений Чаркин.

Он также подчеркнул, что участники транспортного рынка активно обсуждают результаты внедрения Государственной информационной системы электронных перевозочных документов и проблемы, с которыми сталкивается бизнес, в рамках секции «Цифровая трансформация транспорта» при Совете Федерации.

Такой подход позволяет быстро подготовить необходимые изменения в регулировании для эффективного масштабирования системы на все виды транспорта.

Важным является разработка универсальных отечественных ИТ-решений, для чего требуется объединение усилий компаний из различных сфер. Евгений Чаркин привел в качестве примера успешного инструмента работу индустриальных центров компетенций. Например, в рамках ИЦК «Железнодорожный транспорт и логистика» сегодня объединены экспертные знания и наработки 12 компаний. Это позволяет разрабатывать универсальные отечественные решения для дальнейшей их адаптации под нужды предприятий не только в сфере транспорта, но и в других отраслях экономики.

