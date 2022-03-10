Прямой железнодорожный маршрут связал Йошкар-Олу и Владимир

12:20

Пассажиры смогут совершать поездки по маршруту Йошкар-Ола – Владимир через день. Из Йошкар-Олы беспересадочный плацкартный вагон будет отправляться в составе поезда № 638 сообщением Йошкар-Ола – Арзамас в 23:50 и прибывать во Владимир на следующие сутки в 18:32. В обратном направлении он будет отправляться в составе поезда № 668 сообщением Владимир – Ковров в 12:00 и прибывать в столицу Марий Эл на следующие сутки в 06:00. В пути следования предусмотрены остановки Зеленый Дол, Канаш, Сергач и др.

Вагон оборудован системой кондиционирования и экологически чистыми туалетными комплексами.

Приобрести билеты и узнать информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Напомним: в декабре прошлого года для улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей Республики Марий Эл, а также для повышения туристического потенциала субъектов РФ холдинг «ЖД» запустил прямое железнодорожное сообщение Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Санкт – Петербург с остановками в Арзамасе, Иванове, Ярославле, Рыбинске и других городах. На летний период рассматривается возможность назначения прямых поездов из Йошкар-Олы в южном направлении.