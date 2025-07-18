С января по июнь 2025 года на станциях Куйбышевской железнодорожной линии фандоматы собрали свыше 83 тонн отработанной упаковки.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года, фандоматы, расположенные на станциях Куйбышевской железнодорожной сети, собрали свыше 83 тонн отработанной тары, включая приблизительно 12 миллионов пластиковых бутылок и 8 миллионов алюминиевых банок. Это на 5% превышает показатели за аналогичный период 2024 года.

Каждое устройство способно вместить 0,6 куб. м. Отработанная тара помещается в накопитель через специальное отверстие, где бутылка или банка должны быть размещены штрихкодом вверх. В ответ на это, автомат на дисплее предлагает перейти по QR-коду на веб-сайт бонусной программы. Там можно зарегистрироваться, накапливать экобонусы и обменивать их на баллы и скидки от компаний-партнеров программы.

В общей сложности на территории вокзальных комплексов Куйбышевской региональной дирекции установлено 15 фандоматов. Они находятся на вокзалах Уфа, Ульяновск-Центральный, Пенза-1, Самара, Кинель, Набережные Челны, Рузаевка, Саранск, Сызрань-1, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.