С 21 по 25 июля будет изменено расписание некоторых пригородных электропоездов, следующих по Павелецкому направлению Московской железнодорожной сети.

2025-07-18 15:34
Изменения в расписании некоторых пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги ожидаются с 21 по 25 июля 2025 года. Причина - продолжение капитального ремонта второго главного пути на участке Ожерелье – Пурлово. Всего планируется обновить 10,1 км железнодорожного пути.

Технические перерывы запланированы на 21 июля с 00:20 до 00:20 23 июля, а также с 21:10 до 07:00 23–24, 24–25 июля. В ходе работ будет выполнен полный цикл действий - демонтаж старой и установка новой рельсошпальной решетки, очистка и подсыпка щебня, выравнивание и сварка пути. Ранее уже было обновлено 7 км пути.

Во время проведения работ движение будет осуществляться по соседним путям в реверсивном режиме, что повлияет на расписание. Так, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок на маршруте, а 4 поезда временно исключат из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров проявить понимание к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

