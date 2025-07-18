В первом полугодии 2025 года на станциях Московской железнодорожной сети было собрано около 500 тысяч единиц использованной упаковки.

15:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь текущего года с вокзалов Московской железной дороги было отправлено на переработку 490346 единиц упаковки, собранных в фандоматах. Из них 405743 были пластиковыми бутылками, а 84603 - алюминиевыми банками.

Наибольшее количество упаковки сдали пассажиры на Ярославском, Савеловском и Киевском вокзалах.

За каждую сданную единицу упаковки начисляются бонусные баллы, которые можно использовать для получения скидок у партнерских компаний. Для получения бонусов при сдаче упаковки необходимо указать номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе.

Фандоматы способствуют увеличению объемов переработки вторичных материалов, что прямо влияет на снижение объемов захоронения отходов на свалках и выбросов CO2 в атмосферу, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.