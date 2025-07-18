В первой половине 2025 года, пассажиры станций Северной железнодорожной линии сумели собрать для переработки около 400 тысяч банок и бутылок, используя фандоматы.

14:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первую половину 2025 года на станциях Северной железной дороги с помощью специальных устройств для сбора отходов, называемых фандоматами, удалось собрать свыше 309 тыс. пластиковых бутылок и более 84,2 тыс. алюминиевых банок. Собранный мусор направляется на предприятия, специализирующиеся на переработке вторичного сырья. Общий объем собранного вторсырья увеличился в 6,4 раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

На данный момент фандоматы функционируют на вокзалах таких городов как Архангельск, Вологда, Ярославль-Главный, Кострома, Коноша, Череповец, Кинешма, Сыктывкар, Ухта, Княжпогост, Котлас-Южный, Печора, Северодвинск, Приволжье. Лидерами по объему сбора являются вокзалы Ярославль-Главный (79,5 тыс.), Северодвинск (46,4 тыс.) и Архангельск (39,8 тыс.).

В качестве поощрения за сдачу тары, пользователи фандоматов получают экобонусы, которые можно обменять на различные скидки, бонусные баллы и подарки от партнерских компаний.

В 2024 году через фандоматы на станциях Северной железной дороги было собрано более 220 тыс. бутылок и банок, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СЖД.