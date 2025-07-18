Восемь студентов-целевиков Северной железной дороги получили гранты от ОАО «РЖД».

14:39

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Восемь студентов Северной магистрали, обучающихся по целевому договору с будущим работодателем или заказчиком, получили гранты на написание выпускных квалификационных работ по темам, предложенным ОАО «РЖД». Ежегодный конкурс организован с целью стимулирования научно-технического творчества студентов, улучшения качества их обучения и привлечения к разработке перспективных бизнес-проектов для компании.

Студенты, получившие гранты в учебном году 2024/2025, обучались в Петербургском государственном университете путей сообщения имени Александра I (ПГУПС), Российском университете транспорта (РУТ МИИТ), Ярославском филиале ПГУПС, а также в Вологодском и Ухтинском техникумах железнодорожного транспорта. Каждому из них были назначены кураторы из числа руководителей структурных подразделений региональных дирекций и железной дороги, а также преподаватели. В процессе написания работ студенты, обучающиеся по программам высшего образования, получили от ОАО «РЖД» по 20 тысяч рублей. За успешную защиту работы каждый из них получит дополнительно 50 тыс. рублей. Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, получили по 20 тыс. рублей за подготовку работы и 30 тыс. за успешную защиту. Все восемь выпускников успешно защитили свои работы этим летом.

После того как студенты устроятся на работу на магистрали, они смогут внедрить свои проекты в производство.

Программа присуждения грантов функционирует с 2012 года. С момента ее запуска более 200 студентов-целевиков Северной железной дороги стали обладателями грантов ОАО «РЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.