В первой половине 2025 года с платформ Северной железнодорожной линии было отправлено свыше 900 грузовых контейнерных составов.

2025-07-18 11:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года с платформ Северной железной дороги было отправлено 913 контейнерных составов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их число увеличилось на 9,5%, а объем перевозимых грузов возрос на 4,5%, достигнув 1,8 млн тонн. Среди перевозимых грузов - лесоматериалы, бумажные изделия, минеральные и химические удобрения.

Контейнерные составы направлялись в порты Санкт-Петербурга, а также на конечные станции на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в Восточной Сибири.

С платформ СЖД в Архангельской области было отправлено 319 контейнерных поездов, из Республики Коми – 255, из Костромской области – 28, Ярославской области – 13.

Более чем в два раза возросло число контейнерных составов, отправленных с платформ, расположенных в Вологодской области: за первое полугодие было отправлено 298 контейнерных поездов (за аналогичный период 2024 года – 139). Это связано с началом экспорта минеральных удобрений из Череповца через порты Санкт-Петербурга. С января по июнь по этому маршруту было перевезено 200 контейнерных составов.

В первом полугодии 2025 года отправка контейнерных поездов производилась с 27 станций Северной железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

