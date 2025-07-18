Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала текущего года на переездах Южно-Уральской железной дороги было зарегистрировано 5 аварий.

2025-07-18 10:01
С 2025 года на переездах Южно-Уральской железнодорожной сети было зафиксировано 5 аварий. Все они произошли из-за того, что водители не соблюдали правила дорожного движения.

Три аварии произошли в Челябинской области. Два раза водители нарушили правила на участке между станциями Ишалино и Ессаульская. В первый раз водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом № 7026/7006, следовавшим по маршруту Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск. Во второй раз водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. В обоих случаях машинисты применили экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения не удалось предотвратить. Еще одна авария произошла на участке Челябинск – Полдневая, где водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения не удалось избежать.

Еще 2 аварии произошли в Оренбургской области, оба – на участке Дубиновка – Кувандык. Водители игнорировали сигналы светофора и звуковой сигнализации, выехали на пути и столкнулись с грузовыми поездами.

За первые 6 месяцев 2025 года на Южно-Уральской железной дороге дежурные по переездам зафиксировали 74 нарушения водителями правил дорожного движения. Все данные о выявленных нарушениях были переданы в ГИБДД.

Хотим напомнить, что железнодорожное сообщение обладает преимуществом перед другими участниками движения. Не допускается въезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при сигнале запрещающего светофора и сигнале дежурного. Запрещено проезжать, если в зоне видимости приближается поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

