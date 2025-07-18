С 21 июля 2025 года на Горьковской железнодорожной линии в Кирове будет установлена дополнительная станция для остановки поездов в часы наибольшей загруженности.
2025-07-1809:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
На Горьковской железнодорожной линии будет добавлена дополнительная станция "Советская", расположенная в Нововятском районе Кирова, для обслуживания пригородных и межрегиональных поездов, связывающих Киров со станциями Яр, Глазов, Балезино и Зуевка, начиная с 21 июля 2025 года. Это поможет уменьшить время ожидания электричек в часы пик утром и вечером.
«Жители Кирова, проживающие в Нововятском районе, теперь смогут быстро и без пробок добираться до центра города не только на поездах Киров – Чепецкая, но и на поездах, следующих по другим маршрутам. Этот вариант будет удобен для горожан, работающих по различным графикам», - заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
Со станции Киров до станции Советская можно будет доехать на следующих поездах:
Киров – Чепецкая с отправлением в 05:10 и прибытием в 05:26;
Киров – Чепецкая с отправлением в 06:21 и прибытием в 06:37;
Киров – Глазов с отправлением в 07:27 и прибытием в 07:45;
Киров – Глазов с отправлением в 14:56 и прибытием в 15:13;
Киров – Балезино с отправлением в 17:27 и прибытием в 17:48;
Киров – Чепецкая с отправлением в 18:09 и прибытием в 18:23;
Киров – Яр с отправлением в 18:19 и прибытием в 18:40;
Киров – Чепецкая с отправлением в 19:03 и прибытием в 19:19;
в направлении обратно:
Поезд из Яра в Киров отправляется в 06:43 и прибывает в 07:09;
Со станции Чепецкая в Киров поезд отправляется в 06:58 и прибывает в 07:15;
Поезд из Чепецкой в Киров отправляется в 08:07 и прибывает в 08:22;
Поезд из Яра в Киров отправляется в 08:25 и прибывает в 08:48;
Со станции Глазов в Киров поезд отправляется в 11:24 и прибывает в 11:43;
Поезд из Глазова в Киров отправляется в 16:21 и прибывает в 16:43;
Со станции Чепецкая в Киров поезд отправляется в 19:29 и прибывает в 19:45;
Поезд из Чепецкой в Киров отправляется в 20:17 и прибывает в 20:33;
Со станции Глазов в Киров поезд отправляется в 20:59 и прибывает в 21:23, информирует служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
