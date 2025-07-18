Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На подготовительные работы учебных объектов Восточно-Сибирской железнодорожной сети выделено 160 миллионов рублей.

2025-07-18 09:23
На Восточно-Сибирской железнодорожной линии идет завершающий этап подготовки учебных заведений к началу учебного года. В этом году на ремонт и модернизацию зданий было выделено 160 миллионов рублей. Эти средства использовались для обновления зданий лицеев ОАО «РЖД», которые находятся в Улан-Удэ, Вихоревке и Тайшете, а также детского сада № 59 в Иркутске. Всего подготовка затронула 12 учебных заведений ВСЖД.

Особенностью текущего года стало привлечение к работам 180 старшеклассников из лицеев. Ученики присоединились к «Трудовым отрядам», подписав свои первые трудовые контракты и получив возможность участвовать в простых вспомогательных работах с оплатой труда.

Учительский состав лицеев и детских садов РЖД полностью сформирован. На День знаний за парты сядут 270 первоклассников, а в общей сложности в новом учебном году в учреждениях ВСЖД будут обучаться около 3 тысяч детей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

