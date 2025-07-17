Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июнь 2025 года, с помощью пригородных поездов Северо-Кавказской железнодорожной сети, было транспортировано свыше 18,5 миллионов пассажиров.

2025-07-17 10:38
В первом полугодии 2025 года северо-кавказская железная дорога перевезла более 18,5 миллионов пассажиров пригородными поездами, что на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Больше всего пассажиров было отправлено в Краснодарском крае – 9,5 миллионов, в Ростовской области – 4,7 миллиона, в Ставропольском крае – 3,1 миллиона и в Республике Дагестан – 1 миллион.

Самым востребованным направлением за полугодие стало Минеральные Воды – Кисловодск с 2,9 миллионами пассажиров. За ним следуют Ростов – Таганрог (2,14 миллиона) и Туапсе – Имеретинский Курорт (2,11 миллиона). Другие популярные направления: Туапсе – Аэропорт Сочи (806 тысяч), Махачкала – Дербент (639 тысяч), Сочи – Роза Хутор (632 тысяч) и Хасавюрт – Махачкала (343 тысяч), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

