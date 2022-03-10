Школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50% летом 2022 года

10:24

Холдинг «ЖД» седьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул. Специальный тариф позволит сэкономить средства на организацию летнего детского отдыха.

Билеты со скидкой можно оформить на поездки в период с 1 июня по 31 августа 2022 года. Скидка предоставляется при оформлении проездных документов в общие (с местами для сидения) и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные) формирования АО «ФПК», курсирующих от и до станций, которые расположены на территории Российской Федерации (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов), а также в вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (дальнего следования). В поездах формирования АО «ФПК», курсирующих в международном сообщении, скидка предоставляется только при условии совершения поездки по территории РФ.

Кроме того, третий год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул смогут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

Напомним: холдинг «ЖД» впервые предоставил скидку 50% на проезд детей от 10 до 17 лет в летний период в 2016 году. За это время на льготных условиях в летний период было перевезено около 14 млн школьников.

Купить билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в билетных кассах. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Скидка 50% предоставляется только со стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме (при проезде в двухэтажных купейных вагонах повышенной комфортности дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг).

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).