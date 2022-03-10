Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50% летом 2022 года

2022-03-10 10:24
Школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50% летом 2022 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «ЖД» седьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул. Специальный тариф позволит сэкономить средства на организацию летнего детского отдыха.

Билеты со скидкой можно оформить на поездки в период с 1 июня по 31 августа 2022 года. Скидка предоставляется при оформлении проездных документов в общие (с местами для сидения) и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные) формирования АО «ФПК», курсирующих от и до станций, которые расположены на территории Российской Федерации (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов), а также в вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (дальнего следования). В поездах формирования АО «ФПК», курсирующих в международном сообщении, скидка предоставляется только при условии совершения поездки по территории РФ.

Кроме того, третий год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул смогут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

Напомним: холдинг «ЖД» впервые предоставил скидку 50% на проезд детей от 10 до 17 лет в летний период в 2016 году. За это время на льготных условиях в летний период было перевезено около 14 млн школьников.

Купить билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в билетных кассах. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Скидка 50% предоставляется только со стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме (при проезде в двухэтажных купейных вагонах повышенной комфортности дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг).

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru