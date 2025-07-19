О передвижении пассажирских составов в Ростовском регионе

09:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 22:47 18 июля 2025 года движение поездов на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области было временно приостановлено из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков БПЛА. Более 50 дальнего следования и несколько пригородных электричек были задержаны.

После проверки состояния инфраструктуры, работники железной дороги начали восстанавливать контактную сеть. В 09:19 19 июля напряжение в контактную сеть на станции Лихая было восстановлено. Движение поездов на участке Лихая — Замчалово возобновлено по двум путям на электротяге.

Задержанные поезда постепенно отправляются в путь. ОАО «РЖД» делает все возможное, чтобы минимизировать время отклонения от расписания пассажирских поездов.

Работы по восстановлению на участке Лихая – Замчалово продолжаются. Пассажиры задержанных поездов обеспечиваются водой, а при задержке более 4 часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают необходимую помощь пассажирам.

Для управления работами по устранению последствий в компании создан оперативный штаб. Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров контролирует ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области. Для перевозки пассажиров, ожидающих отправления на станции Придача (Воронеж) в Москву, назначен дополнительный поезд № 229. Он будет останавливаться на станциях Грязи-Воронежские, Мичуринск-Воронежский, Богоявленск, Александро-Невская, Ряжск, Рязань.

Пассажиры информируются о всех изменениях через СМС.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», или по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).