В первом полугодии, Открытое Акционерное Общество «Российские Железные Дороги» стало владельцем 243 новых локомотивов.

2025-07-18 13:40
В первом полугодии 2025 года железнодорожная сеть получила 243 локомотива, все из которых произведены в России.

Большинство из них, а именно 149 новых единиц, были направлены в локомотивные депо Сибири и Дальнего Востока.

Среди поставленных машин было 136 электровозов, включая 127 грузовых: 63 единицы 2ЭС5К, 29 единиц 3ЭС5К, 4 единицы 4ЭС5К и 31 единица 3ЭС6. Для управления пассажирскими составами было приобретено 5 электровозов ЭП2К и 4 ЭП1М.

Поставка тепловозов составила 107 единиц, включая 2 пассажирских тепловоза ТЭП70БС. Кроме того, парк грузовых тепловозов пополнили 27 новых локомотивов серии 3ТЭ28, а также 3 единицы уже эксплуатируемых на БАМе машин 2ТЭ25КМ, предназначенных для работы на участках с сложным профилем пути.

Количество закупленных маневровых локомотивов ТЭМ18ДМ достигло 75 единиц.

