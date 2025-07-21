Станции Екатеринбург и Пермь-2 возглавили список по числу видеоконсультаций через информационные терминалы в первом полугодии 2025 года.

15:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года более 6,5 тысяч людей обратились за помощью к оператору через интерактивные информационные видеотерминалы на станциях СвЖД. Наибольшее количество видеозвонков было сделано пассажирами и посетителями станции Екатеринбург - около 2,5 тысяч, следующим по популярности оказался вокзал Пермь-2 с более чем 2 тысячами видеозвонков.

Наиболее часто задаваемые вопросы касаются расписания поездов, возможностей пересадки, наличия билетов и стоимости проезда, номеров путей отправления и прибытия поездов. Операторы также помогают ориентироваться на территории вокзала, предоставляют информацию о маршрутах городского транспорта и местных достопримечательностях.

Напомним, что интерактивные терминалы заменили традиционные справочные бюро. Благодаря удобному интерфейсу, необходимую информацию можно найти самостоятельно или обратиться к оператору по видеосвязи. Консультации проводятся круглосуточно на русском, английском и китайском языках. Для пассажиров с нарушениями слуха доступна консультация на русском жестовом языке. В первом полугодии текущего года 29 человек воспользовались этой услугой на СвЖД.

На Свердловской железной дороге информационные видеотерминалы установлены на станциях Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск-1, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Коротчаево, Нягань, Ишим и другие. В общей сложности по всей стране 590 вокзальных комплексов и ТПУ оснащены современными интерактивными устройствами, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.