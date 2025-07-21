В первой половине нынешнего года Горьковская железная дорога перевела 7,2 миллиарда рублей в объединенные бюджеты и социальную казну.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года сумма налоговых отчислений в консолидированные бюджеты регионов России, где находится Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд достигла 7,2 млрд рублей.

В частности, налоговые платежи были распределены следующим образом: более 4,3 млрд рублей – в Нижегородскую область (включая страховые взносы), 807,5 млн рублей – в Республику Татарстан, свыше 674 млн рублей – в Кировскую область, приблизительно 477 млн рублей – во Владимирскую область, 461,5 млн рублей – в Удмуртскую Республику.

Также были сделаны выплаты в Чувашскую Республику - около 185 млн рублей, в Свердловскую область – 154,5 млн рублей, в Республику Башкортостан – 59,6 млн рублей, в Республику Марий Эл – 30,8 млн рублей.

Горьковская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» на территории магистрали, является значимым налогоплательщиком и полностью выплачивает налоги в региональные и местные бюджеты и социальный фонд, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.