Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине нынешнего года Горьковская железная дорога перевела 7,2 миллиарда рублей в объединенные бюджеты и социальную казну.

2025-07-21 13:36
В первой половине нынешнего года Горьковская железная дорога перевела 7,2 миллиарда рублей в объединенные бюджеты и социальную казну.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года сумма налоговых отчислений в консолидированные бюджеты регионов России, где находится Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд достигла 7,2 млрд рублей.

В частности, налоговые платежи были распределены следующим образом: более 4,3 млрд рублей – в Нижегородскую область (включая страховые взносы), 807,5 млн рублей – в Республику Татарстан, свыше 674 млн рублей – в Кировскую область, приблизительно 477 млн рублей – во Владимирскую область, 461,5 млн рублей – в Удмуртскую Республику.

Также были сделаны выплаты в Чувашскую Республику - около 185 млн рублей, в Свердловскую область – 154,5 млн рублей, в Республику Башкортостан – 59,6 млн рублей, в Республику Марий Эл – 30,8 млн рублей.

Горьковская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» на территории магистрали, является значимым налогоплательщиком и полностью выплачивает налоги в региональные и местные бюджеты и социальный фонд, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru