На Ярославль-Главном вокзале за 24 часа работники железной дороги произвели замену 7 стрелочных устройств.

2025-07-21 12:00
В период с 18 по 19 июля 2025 года на Ярославль-Главном, станции Северной железнодорожной магистрали, было произведено замещение 7 стрелочных переводов за сутки. Это стало рекордным достижением для магистрали, что способствовало улучшению графика ремонтных работ и снижению воздействия на движение поездов.

В течение одних суток железнодорожные работники демонтировали старые стрелочные переводы, заменили щебеночный балласт, установили и ввели в эксплуатацию новые стрелки. В процессе работы были задействованы 3 укладочных крана и более 120 человек персонала. Работа станции продолжалась без прерываний.

В прошлом году на станции Лоста в Вологодской области сотрудники СЖД с использованием аналогичной технологии за сутки заменили 6 стрелочных переводов.

В 2025 году на Северной железной дороге планируется провести ремонт 241 км пути и заменить 100 стрелочных переводов различными методами, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

