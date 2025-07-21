О трафике пассажирских железнодорожных составов в Ростовском регионе

10:34

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пожар возник на станции Каменоломни в Ростовской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на инфраструктурный объект. Для тушения огня был привлечен пожарный поезд.

В результате инцидента в Ростовской области более 50 поездов ФПК и «Гранд Сервис Экспресс» задерживаются.

Скорость движения через станцию Каменоломни снижена.



На СКЖД работает оперативный штаб для координации действий по устранению последствий происшествия.

Пассажиры задержанных поездов будут снабжены водой, а при задержке более 4 часов - также питанием.

Для обслуживания пассажиров на 13 станциях открыты дополнительные кассы. Информация распространяется через СМС.



Сотрудники железной дороги прилагают все усилия для минимизации времени задержки пассажирских поездов.

Подробности о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).