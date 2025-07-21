Сервисные центры Восточно-Сибирской железнодорожной компании обработали свыше 6,5 тысяч запросов от грузоотправителей.

10:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года до июня 2025 года, службы продаж услуг Восточно-Сибирской железной дороги обработали более 6,5 тысяч запросов, связанных с перевозкой грузов. Большая часть из них, более 5,5 тысяч, была принята в Иркутске. Остальные запросы пришли из Тайшета, Улан-Удэ и Северобайкальска.

С начала года ВСЖД привлекла 70 новых грузоотправителей. За этот период было заключено 400 контрактов на предоставление различных услуг.

В рамках контрактов на комплексное обслуживание было организовано доставка более 184 тысяч тонн различных грузов, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для удобства клиентов, Центры продаж услуг внедряют новые сервисы. Одним из таких предложений является временное размещение пустых вагонов, которые не используются в процессе перевозки, на путях ОАО "РЖД", не предназначенных для общего использования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.