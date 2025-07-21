Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение последних шести месяцев более 30 тысяч раз пассажиры Забайкальской железнодорожной линии использовали автоматизированные камеры хранения.

2025-07-21 09:40
В течение последних шести месяцев более 30 тысяч раз пассажиры Забайкальской железнодорожной линии использовали автоматизированные камеры хранения.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года пассажиры Забайкальской железной дороги использовали услугу автоматических камер хранения более 30,2 тыс. раз на вокзалах.

Наибольшей популярностью камеры-автоматы для хранения ручной клади и багажа пользовались на вокзалах станций Чита-2 (17,4 тыс. случаев использования услуги), Благовещенск (7,1 тыс.), Белогорск (1,4 тыс.) и Свободный (1,3 тыс.) в первом полугодии.

С 2021 года услуга хранения в обновленных камерах доступна на 21 вокзале Забайкальского края и Амурской области на ЗабЖД.

Услуга автоматических камер хранения работает круглосуточно и предлагает оплату за использование ячейки, а также гибкую систему почасовой тарификации. Оплата может быть произведена через QR-код, что позволяет избежать очередей и осуществлять операции без контакта. Чек отправляется на электронную почту и сохраняется на мобильном устройстве клиента, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru