В течение последних шести месяцев более 30 тысяч раз пассажиры Забайкальской железнодорожной линии использовали автоматизированные камеры хранения.

09:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года пассажиры Забайкальской железной дороги использовали услугу автоматических камер хранения более 30,2 тыс. раз на вокзалах.

Наибольшей популярностью камеры-автоматы для хранения ручной клади и багажа пользовались на вокзалах станций Чита-2 (17,4 тыс. случаев использования услуги), Благовещенск (7,1 тыс.), Белогорск (1,4 тыс.) и Свободный (1,3 тыс.) в первом полугодии.

С 2021 года услуга хранения в обновленных камерах доступна на 21 вокзале Забайкальского края и Амурской области на ЗабЖД.

Услуга автоматических камер хранения работает круглосуточно и предлагает оплату за использование ячейки, а также гибкую систему почасовой тарификации. Оплата может быть произведена через QR-код, что позволяет избежать очередей и осуществлять операции без контакта. Чек отправляется на электронную почту и сохраняется на мобильном устройстве клиента, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.