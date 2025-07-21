На Свердловском железнодорожном направлении будет создана серия цифровых воссозданий, отображающих деятельность железнодорожного транспорта в период военных лет.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Представители Свердловской железной дороги и экспертного исторического сообщества организовали в Екатеринбурге выездное собрание, посвященное началу проекта визуальных реконструкций «Урал. Эвакуация. Победа». Мероприятие было приурочено к важной исторической дате: 84 года назад, в июле 1941 года, было принято решение Государственного комитета обороны об эвакуации, что позволило СССР сохранить промышленные предприятия и рабочую силу, а также обеспечить фронт всем необходимым.

Участники события собрались у здания управления Свердловской железной дороги, где к 80-летию Победы размещена тематическая выставка из 16 стендов с историческими материалами. В экспозицию вошли архивные фотографии ТАСС, снятые известными советскими фотокорреспондентами.

Репортажные скетчи, отражающие атмосферу военных вокзалов, станций, воинских и санитарных эшелонов, вдохновили работников железной дороги и волонтеров на цифровую реконструкцию важных страниц истории. Современные технологии позволяют визуализировать события прошлого и «оживить» историю.

Заместитель начальника Свердловской железной дороги Иван Богаенко подчеркнул, что в годы войны железная дорога выполнила беспрецедентный объем перевозок. За невероятно короткий период времени были перевезены и восстановлены на новых местах промышленная база страны, культурные ценности, научные и рабочие кадры. «Мы хотим рассказать молодому поколению о значении эвакуации и ее роли в победе в Великой Отечественной войне», – заявил руководитель.

Инициатива СвЖД была одобрена экспертами в области истории. Руководитель отдела истории России Уральского федерального университета, кандидат исторических наук Сергей Соколов, представил современные подходы к преподаванию истории. Традиционные учебники, перечисляющие факты, уступают дорогу медиаформатам, использующим виртуальную реальность, цифровую реконструкцию, игровые практики и иммерсивные события для воссоздания прошлых событий.

Заместитель руководителя Института истории и археологии УрО РАН, профессор УрФУ Константин Бугров, поделился информацией о новых методах работы с историческими данными и их визуализации через картографию, архивные фотографии и видеоматериалы.

Участники собрания, включая представителей руководства СвЖД, общественные организации, ученых и волонтеров, согласились объединить усилия для разработки проекта. Цифровые модели исторических событий, важных железнодорожных узлов и объектов, образовательные игры и экскурсии с "погружением" для пассажиров и горожан на основе достоверных архивных материалов - это лишь небольшая часть предложенных идей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.