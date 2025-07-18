Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Оценка возможности запуска поезда "Ласточка" на маршруте Москва-Воронеж была проведена на Юго-Восточной железной дороге.

2025-07-18 13:08
Оценка возможности запуска поезда
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Современный электропоезд "Ласточка" приехал на станцию Воронеж-1 из Москвы в ходе экспериментального рейса. Целью тестового путешествия было оценить возможность запуска нового ускоренного маршрута между Воронежем и Москвой, учитывая высокий спрос на билеты в столицу.

Этот электропоезд соответствует всем современным стандартам безопасности и комфорта: в салоне установлены системы видеонаблюдения, обеззараживания воздуха, пожарной и охранной сигнализации, а также климат-контроль и туалет. В поезде предусмотрены условия для путешествия людей с ограниченными возможностями.

По результатам тестового рейса, служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД сообщила, что в будущем путешествие на "Ласточке" может занять не более 5 часов 30 минут.

