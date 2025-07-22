Посещение "Острова-города Свияжск" возглавило список самых востребованных железнодорожных экскурсий в Татарстане за первое полугодие.

15:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Экскурсия в музей-заповедник «Остров-град Свияжск» была наиболее востребованной среди пригородных железнодорожных туров в Татарстане в период с января по июнь 2025 года. В течение этого времени поезда на этом маршруте сделали 85 рейсов и перевезли 3 тыс. человек.

Участники этого мультимодального тура отправляются из Казани на поезде до станции Свияжск, где они пересаживаются на автобус, который доставляет их на остров. Для посетителей предлагается несколько видов программ, тематических мероприятий и обзорных экскурсий.

Также популярен среди жителей и гостей Татарстана тур в Кукмор. Он включает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного производства, где делают известные местные валенки. За полгода им воспользовались около 700 пассажиров.

Выбрав маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно посетить родину знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая, а тур Казань – Камаево – «Иске Казан» позволит побывать в древней крепости, узнать о традициях татарского народа и погрузиться в быт людей, которые жили на этих землях много веков назад. Воспользовавшись маршрутом Казань – Шемордан, можно посетить оздоровительный комплекс «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

Стоит отметить, что наиболее популярным пригородным железнодорожным туром в Удмуртской Республике является путешествие на ретропоезде «Чайковский экспресс» по маршруту Ижевск – Воткинск. С начала года паровой состав совершил 35 рейсов и перевез более 4 тыс. человек. Горьковская железная дорога вместе с ППК «Содружество» возобновили его движение в честь 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Приблизительно 12 тыс. людей воспользовались услугами туристских поездов пригородного сообщения, которые принадлежат АО «Содружество» и курсируют по Горьковской железной дороге в Удмуртии и Татарстане, за период с января по июнь 2025 года. Это на 75% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Пассажиры могут узнать расписание туристских поездов пригородного сообщения на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.