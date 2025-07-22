В парке Горьковской магистрали появились новые локомотивы.

13:11

Восемь новых локомотивов были добавлены в локомотивное депо Горьковской железнодорожной магистрали.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, филиал ОАО «РЖД», подчеркнул, что обновление локомотивного парка является одной из ключевых задач магистрали. Это направлено на улучшение безопасности движения поездов, повышение качества обслуживания пассажиров и снижение воздействия на окружающую среду.

В депо Киров были доставлены 4 новых пассажирских электровоза переменного тока серии ЭП1М, произведенные на Новочеркасском заводе. Они отличаются более эргономичным дизайном и улучшенными техническими характеристиками. Эти электровозы заменяют машины чешского производства (ЧС4Т). Они предназначены для вождения пассажирских поездов, могут вести составы из 24 пассажирских вагонов и развивать скорость до 140 км/ч. Особенность электровоза - модульная кабина машиниста, позволяющая управлять без помощника. Эти локомотивы оснащены системами бортового энергоснабжения, микропроцессорного управления и диагностики, а также системой микроклимата в увеличенной кабине машиниста. Они обеспечивают дополнительную экономию топлива, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание локомотива, а также улучшение условий труда локомотивной бригады.

Локомотивный парк депо Муром получил 4 новых маневровых тепловоза серии ТЭМ18ДМ отечественного производства. Они имеют компактный дизайн, модифицированную кабину машиниста, которая увеличена в размерах, что улучшает условия труда локомотивной бригады. Стоит отметить, что тепловозы серии ТЭМ18ДМ оснащены современными системами автоматики, что позволяет снизить расход топлива на 15-20% и, соответственно, сократить техногенное воздействие на окружающую среду почти на 9 тыс. тонн в год, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.