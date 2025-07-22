Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Российские железные дороги и Казахстанская темир жолы укрепляют стратегические отношения

2025-07-22 12:45
Российские железные дороги и Казахстанская темир жолы укрепляют стратегические отношения
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Олег Белозёров, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД», провёл деловую встречу с Талгатом Алдыбергеновым, председателем правления АО «НК «КТЖ».

В ходе собрания обсуждались важные аспекты совместной работы, особое внимание было уделено увеличению обмена поездами через пункты стыковки между Россией и Казахстаном (МГСП).

Михаил Глазков, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» и начальник Центральной дирекции управления движением, и Бауыржан Урынбасаров, управляющий директор по производственным процессам АО «НК «ҚТЖ», подписали протокол о реализации мер, направленных на постепенное увеличение обмена поездами через общие МГСП.

Талгат Алдыбергенов сообщил о предстоящем завершении строительства вторых путей на участке железной дороги Достык – Мойынты, проводимых изменениях в железнодорожном транспорте Казахстана, прогрессе в цифровизации, а также подтвердил планы по развитию восточного маршрута МТК «Север – Юг».

Обе стороны выразили интерес в продолжении сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках международных альянсов, подчеркнули важность дальнейшего развития совместного проекта АО «ОТЛК ЕРА», а также обсудили актуальные вопросы, которые будут рассмотрены на следующем заседании совместной рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в этом году.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru