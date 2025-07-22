Российские железные дороги и Казахстанская темир жолы укрепляют стратегические отношения

Олег Белозёров, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД», провёл деловую встречу с Талгатом Алдыбергеновым, председателем правления АО «НК «КТЖ».

В ходе собрания обсуждались важные аспекты совместной работы, особое внимание было уделено увеличению обмена поездами через пункты стыковки между Россией и Казахстаном (МГСП).

Михаил Глазков, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» и начальник Центральной дирекции управления движением, и Бауыржан Урынбасаров, управляющий директор по производственным процессам АО «НК «ҚТЖ», подписали протокол о реализации мер, направленных на постепенное увеличение обмена поездами через общие МГСП.

Талгат Алдыбергенов сообщил о предстоящем завершении строительства вторых путей на участке железной дороги Достык – Мойынты, проводимых изменениях в железнодорожном транспорте Казахстана, прогрессе в цифровизации, а также подтвердил планы по развитию восточного маршрута МТК «Север – Юг».

Обе стороны выразили интерес в продолжении сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках международных альянсов, подчеркнули важность дальнейшего развития совместного проекта АО «ОТЛК ЕРА», а также обсудили актуальные вопросы, которые будут рассмотрены на следующем заседании совместной рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в этом году.