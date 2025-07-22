Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Все составы, направляющиеся сегодня к Черноморским курортам и возвращающиеся обратно, будут двигаться согласно расписанию.

2025-07-22 12:17
Поезда, которые были задержаны 20-21 июля из-за инцидентов на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, теперь следуют по расписанию.

В данный момент, после прохождения участков с ограничениями, поезда быстро наверстывают упущенное время.

Из-за позднего прибытия на оборот, некоторые поезда имеют задержку до 2 часов. В обратном направлении они отправляются в соответствии с расписанием.

Сведения о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов 8-800-775-00-00 (звонок из любого региона России бесплатный).

