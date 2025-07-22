Субурбанские пассажирские транспортировки на Северной железнодорожной магистрали увеличились на 4% в первом полугодии.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года субурбанной железнодорожной транспортацией АО «СППК» воспользовались 3,6 млн пассажиров, что на 4,2% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Больше всего пассажиров было перевезено в Ярославской области – около 1,3 млн человек, что на 7,7% больше, чем в январе – июне 2024 года. В Архангельской области количество перевезенных пассажиров увеличилось на 1,4% и достигло 732,8 тыс. человек. В Ивановской области было перевезено 629 тыс. пассажиров, что на 5,4% больше, чем за первое полугодие предыдущего года.

В Костромской области субурбанными поездами воспользовались 426,2 тыс. пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода 2024 года.

В Вологодской области количество перевезенных пассажиров увеличилось на 1,9% и составило 247,4 тыс. человек. В Республике Коми количество пассажиров, которые воспользовались субурбанной железнодорожной транспортацией, увеличилось на 8,4%, в январе – июне было перевезено 141,7 тыс. человек.

Наиболее посещаемыми станциями СЖД в субурбанном сообщении в первом полугодии стали Иваново, Рыбинск-Пассажирский и Ярославль-Главный – 442,4 тыс., 246,4 тыс. и 238,5 тыс. отправлений и прибытий соответственно, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.