Транспортировка быстрыми железнодорожными составами из Ярославля и Вологды до Москвы и в обратном направлении увеличилась на приблизительно 5% в первом полугодии.

2025-07-22 10:39
В первом полугодии 2025 года было перевезено 740,8 тыс. пассажиров на скоростных поездах по маршрутам Ярославль – Москва и Вологда – Москва. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На фирменных поездах Ярославль – Москва путешествовали 527,5 тыс. пассажиров (+2% к январю – июню 2024 года). Поезд Вологда – Москва воспользовался 213,3 тыс. пассажиров (+12,2%).

Самым популярным месяцем для путешествий стал июнь – 108,9 тыс. и 39,2 тыс. пассажиров соответственно.

Отметим, что между Ярославлем и Москвой ежедневно курсируют фирменные поезда В.М. Предыбайлова № 101/102, № 103/104, № 105/106, выполняющие утренние, дневные и вечерние рейсы. Поезд № 107/108 Вологда – Москва отправляется из Вологды каждое утро, а вечером – из Москвы.

Поезда Ярославль – Москва оснащены вагонами с сидячими местами и купе, а Вологда – Москва – вагонами с сидячими местами, купе и плацкартом.

Расписание поездов и покупка билетов доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», в кассах дальнего следования. Дополнительную информацию можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный для всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

