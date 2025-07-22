С января по июнь в Арзамас на ретропоезде прибыло свыше 9,5 тыс. путешественников.

10:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года ретропоезд на паровой тяге, следующий по маршруту Нижний Новгород - Арзамас, перевез более 9,5 тысяч пассажиров, совершив за это время 90 рейсов.

Поезд состоит из старинного паровоза и новых комфортабельных вагонов, оснащенных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла в вагонах имеют регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

Туристы могут посетить достопримечательности Арзамаса, включая дом-музей А.М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Мультимодальный маршрут Нижний Новгород - Большое Болдино также пользуется популярностью среди туристов. За указанный период им воспользовались более 3,5 тысяч человек. Маршрут включает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до известного села. Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино» - это самое известное пушкинское место в России и памятник культуры федерального значения.

Тур для организованных школьных групп на ретропоезде до станции Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в Музей истории и развития Горьковской железной дороги также пользуется большим спросом. За этот период туром воспользовались более 630 школьников.

С июня 2025 года по этому маршруту курсирует состав под управлением паровоза 9П№18430. В социальной сети «ВКонтакте» на странице Горьковской магистрали продолжается сбор предложений по выбору имени для нового ретропоезда. Финальный этап голосования начнется 24 июля, а результаты будут объявлены накануне Дня железнодорожника - 1 августа.

За первые полгода 2025 года 17,3 тыс. пассажиров воспользовались услугами туристских поездов пригородного сообщения, которые принадлежат АО «ВВППК» и курсируют по Горьковской железной дороге в Нижегородской области. Это на 5% больше, чем в тот же период предыдущего года.