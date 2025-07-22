Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Забайкальской железной дороги и транспортной полиции организовали профилактическую лекцию в детском отдыхе «Серебряный бор».

2025-07-22 09:06
В ходе летней выездной программы по предотвращению травматизма, эксперты Забайкальской железной дороги вместе с работниками Читинского линейного отделения МВД России на транспорте провели игровое мероприятие в детском оздоровительном лагере «Серебряный бор», расположенном вблизи поселка Атамановка Забайкальского края.

Дети в возрасте от 7 до 15 лет прослушали краткую вводную лекцию о правилах поведения в зоне движения поездов, а затем проверили свои знания в рамках быстрой викторины. Кроме того, участники мероприятия познакомились с мобильной выставкой плакатов, созданных в результате конкурса среди молодых художников на тему «Железная дорога БЕЗ ОПАСНОСТИ».

Основное внимание во время общения было уделено недопустимости незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта и характеру ответственности несовершеннолетних и их родителей в случае нарушения закона.

Мероприятие посетило более 200 школьников. Все они получили информационные брошюры и тематические раскраски, и обещали рассказать своим друзьям о том, что железная дорога – это не место для прогулок и игр, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

