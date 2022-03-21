Курсирование скоростных поездов «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород будет временно приостановлено в связи со строительными работами

11:59

В связи с реконструкцией Курского вокзала Москвы и производством строительных работ будет временно приостановлено курсирование скоростных поездов «Сапсан» № 759/760 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород и № 775/776 сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург отправлением с 30 июня 2022 года.

Горьковская железная дорога просит пассажиров внимательно отнестись к этой информации при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.

Приобрести билеты на другие скоростные и пассажирские поезда, а также получить актуальную информацию о графике движения и стоимости проезда пассажиры могут на официальном сайтеОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.