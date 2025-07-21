В график добавляются поезда, которые были задержаны из-за инцидентов на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области.

Уже удалось уменьшить время задержки 24 пассажирских поездов. Кроме того, в расписание добавлены еще 5 поездов.
Движение через препятствующие участки осуществляется с уменьшенной скоростью. РЖД делают все возможное, чтобы восстановить расписание и снизить неудобства для пассажиров.
Подробности о движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России).