За первое полугодие 2025 года, через информационные видеотерминалы на станциях Забайкальской железнодорожной сети было совершено свыше 2000 обращений.

2025-07-21 09:45
С января по июнь 2025 года было получено 2315 запросов через интерактивные информационные видеотерминалы, установленные на станциях Забайкальской железной дороги.

Самыми популярными станциями были Чита-2 с 1359 обращениями и Благовещенск с 830. Пассажиры часто спрашивали о наличии и ценах на билеты, расписании поездов, работе вокзальных комплексов и других вопросах.

Среди тех, кто использовал видеотерминалы, было 112 иностранных граждан, включая 109 говорящих на китайском. Также обращались пассажиры с нарушением слуха.

Всего на станциях Забайкальской железной дороги работает 26 видеотерминалов. В 2024 году этим сервисом воспользовались более 7,3 тыс. раз, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

