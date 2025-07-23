На Горьковской железнодорожной линии в Нижегородской области увеличивается количество остановок пригородных поездов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для повышения уровня обслуживания пассажиров и улучшения доступности транспорта, Горьковская железная дорога добавляет дополнительные остановки для пригородных поездов АО «ВВППК», которые работают в Нижегородской области.

Например, начиная с 21 июля 2025 года, электропоезд № 6403, следующий по маршруту Заволжье – Нижний Новгород с отправлением в 04:49 и прибытием в 06:25, будет делать остановку на о. п. Шеляухово в 05:00.

С 28 июля электропоезд № 6041/6042, следующий по маршруту Пр. Гагарина – Нижний Новгород-Московский с отправлением в 17:44 и прибытием в 19:00, будет останавливаться на станции Окская в 18:24.

Подробнее о текущем расписании пригородных поездов можно узнать на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.