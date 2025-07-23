Служба по возврату утерянных вещей помогла пассажирам поездов Урала найти 2,5 тыс. вещей с начала текущего года.

10:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года, благодаря уникальному сервису на официальном веб-сайте ОАО «РЖД», пассажиры смогли отыскать и вернуть около 2,5 тыс. предметов, которые были утеряны в поездах дальнего следования Урала.

Наиболее часто пассажиры забывают в вагонах одежду, наушники, электронные устройства и их зарядные устройства, а также документы и украшения. В летний сезон пассажиры также начали забывать косметички, солнцезащитные очки, панамы и бейсболки при выходе из поезда.

Среди необычных вещей, найденных проводниками с января по июнь 2025 года, были, например, цирковые булавы для жонглирования, маска для пейнтбола и кеды 43 размера для левой ноги.

Сервису «Поиск забытых вещей» РЖД, который помогает пассажирам отыскать и вернуть утерянные в поездах дальнего следования предметы, исполнилось 6 лет. За время его функционирования более 21 тыс. предметов были возвращены их владельцам, которые забыли их в поездах Уральского филиала АО «ФПК».

Для того чтобы отыскать утерянные в поезде вещи, пассажиру необходимо заполнить электронную форму на веб-сайте РЖД. Нужно перейти в раздел «Услуги и сервисы» и выбрать ссылку «Поиск забытых вещей». Затем необходимо заполнить электронную форму: указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также нужно описать вещи и указать место в вагоне, где они, вероятно, были оставлены. Все это нужно сделать в течение месяца после даты поездки.

Поданная заявка сравнивается с базой данных найденных в поездах предметов. Если есть совпадения, пассажиру предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям. Ответ придет на электронную почту, указанную при заполнении заявки, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.