С начала 2025 года пожарные составы Восточно-Сибирской железнодорожной сети совершили 24 вызова.

2025-07-23 09:58
С 2025 года пожарные составы Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали уже осуществили 24 выезда. Они участвовали в тушении лесных и природных пожаров, а также помогали в устранении чрезвычайных ситуаций в Иркутской области и Республике Бурятии.

На Восточно-Сибирской железной дороге 19 пожарных поездов находятся в постоянной готовности к выезду 24/7. Они расположены на крупных станциях, включая Тайшет, Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ, Северобайкальск, Нижнеудинск. Экипажи пожарных поездов работают круглосуточно весь год. Однако большинство выездов приходится на период повышенной пожарной опасности.

Каждый пожарный поезд оборудован большим запасом средств для тушения пожаров: это более 140 тыс. литров воды и 5 тонн пенообразователя. По своим возможностям и тактике действий пожарный поезд сопоставим с десятками пожарных машин, отметили в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД.

