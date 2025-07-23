Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2025-07-23 09:25
На станции Черновская Забайкальской железной дороги были организованы упражнения по удалению сломанного автомобиля с железнодорожного переезда.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Персонал железнодорожной линии вместе с отделением ГИБДД УМВД России в Чите провели тренировку по предотвращению столкновения поезда с автомобилем на станции Черновская Забайкальской железной дороги. В ходе учений была имитирована ситуация, когда двигатель легкового автомобиля отказывает на железнодорожных путях, и были применены необходимые действия для предотвращения аварии.

Дежурный на переезде включил предупреждающие сигналы для приближающихся поездов, оповестил о происшествии локомотивные экипажи и дежурного на станции, а также вызвал грузовик для быстрой эвакуации неисправного автомобиля из опасной зоны. Все действия были выполнены оперативно и грамотно.

В дополнение к этому, участникам дорожного движения были выданы брошюры по предупреждению аварий и тематические подарки. Молодые железнодорожники также напоминали взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения.

Переезд на станции Черновская ежедневно используют более 4300 автомобилей и около 200 поездов. Сотрудники Забайкальской железной дороги регулярно проводят на нем профилактические учения и мероприятия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

