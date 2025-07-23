Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Число травматизмов людей на объектах Восточно-Сибирской железнодорожной сети в первом полугодии 2025 года уменьшилось на 30%

2025-07-23 09:22
В первом полугодии 2025 года на Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали было зафиксировано 21 происшествие с участием непосредственно не связанных с дорогой людей. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Число пострадавших с фатальным исходом по сравнению с тем же периодом 2024 года уменьшилось на 35% – с 23 до 15 человек. Среди пострадавших – 2 несовершеннолетних, один из которых скончался.

Главной причиной трагедий стало игнорирование основных правил безопасности на железной дороге: 21 человек получил травмы при переходе путей в недозволенных местах, включая использование гаджетов, еще один пострадал от электрошока.

Уменьшению количества инцидентов на объектах ВСЖД способствует широкомасштабная профилактическая и информационная деятельность, которую железнодорожники осуществляют регулярно. Это месячные рейды на особо опасных участках магистрали, специальные акции и конкурсы для взрослых и детей, проведение уроков безопасности в образовательных учреждениях, экскурсии на предприятия дороги, изготовление памяток и т.д.

Кроме того, положительную динамику обеспечивает строительство и ремонт современных пешеходных переходов, пассажирских платформ, инженерных сооружений, ограждений вдоль железнодорожных путей. Так, в первом полугодии 2025 года на территории магистрали было отремонтировано 39 пешеходных переходов, 17 настилов и накопительных площадок, приведено к техническим требованиям 53 системы световой и звуковой сигнализации на пешеходных переходах. На 27 пассажирских платформах улучшено освещение.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан строго соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Помните: железная дорога – источник повышенной опасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

