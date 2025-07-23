За первое полугодие текущего года Красноярская железнодорожная компания внесла в местные бюджеты налоги в размере 3,4 миллиарда рублей.

09:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года Красноярская железнодорожная магистраль, включая предприятия, входящие в холдинг РЖД и работающие в рамках этой магистрали, перевела в местные бюджеты 3,4 млрд рублей в виде налогов.

Из этой суммы более 2,9 млрд рублей было перечислено в бюджет Красноярского края, а 511,7 млн - в бюджет Республики Хакасия.

ОАО «РЖД» продолжает быть одним из наиболее значимых налогоплательщиков в бюджеты Красноярского края и Хакасии, выплачивая налоги своевременно и в полном объеме, как сообщили в пресс-службе КрасЖД.