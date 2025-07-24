Горьковская железная дорога и Приволжский государственный университет путей сообщения планируют улучшить специализированную подготовку персонала.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Соглашение о совершенствовании подготовки студентов по целевому направлению было достигнуто между Горьковской железной дорогой и Приволжским государственным университетом путей сообщения. Об этом обсуждалось во время рабочей встречи между начальником Горьковской магистрали Сергеем Дорофеевским и ректором ПривГУПС Максимом Гараниным.

Основные темы для обсуждения касались инфраструктуры филиалов университета в пределах дороги, будущего целевого набора и обучения студентов без отрыва от производства.

Например, в 2025 году более 100 студентов успешно окончили обучение в Алатырском техникуме железнодорожного транспорта. Среди них были выпускники, обучавшиеся по целевому направлению от предприятий дороги, которые решили получить образование по программе «4+3». Эта программа предусматривает ускоренное обучение в университете после получения среднего профессионального образования в техникуме.

«В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что студенты должны иметь возможность изучать железнодорожное дело без отрыва от производства. Мы решили, что совместно улучшим договор о целевом обучении», - заявил Сергей Дорофеевский.

Обе стороны отметили, что железнодорожная отрасль быстро развивается, холдинг увеличивает производственные и технологические возможности. Высшее инженерное образование также важно и востребовано, как и новые технологии, инновации, объемы работы.

«Горьковская магистраль всегда была нашим работодателем и промышленным партнером. Главная задача университета - подготовка специалистов. У студентов есть четкое представление о своей профессиональной траектории в ОАО «РЖД» и желание учиться, чтобы стать инженерами путей сообщения», - подчеркнул Максим Гаранин.

В 2025 году 51 студент Нижегородского отделения Прив ГУПС получил документ об окончании высшего образования с присвоением статуса «специалист», включая 15, обучавшихся по целевому контракту. 5 дипломных работ этого выпуска были выполнены по заданию Горьковской железнодорожной линии и были удостоены грантов.

Горьковская железная дорога систематически осуществляет набор мер, направленных на улучшение инструментов для повышения квалификации и подготовки будущих сотрудников. Это включает регулярные встречи руководства железной дороги со студентами соответствующих учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.