Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога и Приволжский государственный университет путей сообщения планируют улучшить специализированную подготовку персонала.

2025-07-24 15:20
Горьковская железная дорога и Приволжский государственный университет путей сообщения планируют улучшить специализированную подготовку персонала.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Соглашение о совершенствовании подготовки студентов по целевому направлению было достигнуто между Горьковской железной дорогой и Приволжским государственным университетом путей сообщения. Об этом обсуждалось во время рабочей встречи между начальником Горьковской магистрали Сергеем Дорофеевским и ректором ПривГУПС Максимом Гараниным.

Основные темы для обсуждения касались инфраструктуры филиалов университета в пределах дороги, будущего целевого набора и обучения студентов без отрыва от производства.

Например, в 2025 году более 100 студентов успешно окончили обучение в Алатырском техникуме железнодорожного транспорта. Среди них были выпускники, обучавшиеся по целевому направлению от предприятий дороги, которые решили получить образование по программе «4+3». Эта программа предусматривает ускоренное обучение в университете после получения среднего профессионального образования в техникуме.

«В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что студенты должны иметь возможность изучать железнодорожное дело без отрыва от производства. Мы решили, что совместно улучшим договор о целевом обучении», - заявил Сергей Дорофеевский.

Обе стороны отметили, что железнодорожная отрасль быстро развивается, холдинг увеличивает производственные и технологические возможности. Высшее инженерное образование также важно и востребовано, как и новые технологии, инновации, объемы работы.

«Горьковская магистраль всегда была нашим работодателем и промышленным партнером. Главная задача университета - подготовка специалистов. У студентов есть четкое представление о своей профессиональной траектории в ОАО «РЖД» и желание учиться, чтобы стать инженерами путей сообщения», - подчеркнул Максим Гаранин.

В 2025 году 51 студент Нижегородского отделения Прив ГУПС получил документ об окончании высшего образования с присвоением статуса «специалист», включая 15, обучавшихся по целевому контракту. 5 дипломных работ этого выпуска были выполнены по заданию Горьковской железнодорожной линии и были удостоены грантов.

Горьковская железная дорога систематически осуществляет набор мер, направленных на улучшение инструментов для повышения квалификации и подготовки будущих сотрудников. Это включает регулярные встречи руководства железной дороги со студентами соответствующих учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru