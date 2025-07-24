Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД осуществили перевозку уникального крупногабаритного груза для Партизанской ГРЭС.

2025-07-24 10:37
РЖД осуществили перевозку уникального крупногабаритного груза для Партизанской ГРЭС.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания «РЖД Логистика», дочернее предприятие ОАО «РЖД», занялась транспортировкой статора для турбогенератора Партизанской ГРЭС. Пунктуальная доставка оборудования была критически важна для своевременного обновления и запуска новых единиц мощности станции.

Это была первая перевозка в истории РЖДЛ с такими большими размерами и весом груза (155 тонн) на рекордное расстояние 11 тыс. км.

Перевозка осуществлялась с помощью поезда прямого формирования. Из-за больших размеров и веса груза пришлось использовать специализированный подвижной состав - 16-осный тяжеловесный транспортер, а также специальные условия проезда по сети РЖД.

Груз был отправлен из Санкт-Петербурга в Приморский край, а затем перенаправлен по железнодорожным путям необщего пользования к месту назначения - Партизанской ГРЭС.

РЖДЛ уже несколько лет успешно реализует сложные проекты по транспортировке негабаритного оборудования. Комплекс услуг включает разработку транспортно-логистических схем, изготовление и согласование чертежей крепления груза, а также его погрузку и перевозку.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru