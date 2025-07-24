РЖД осуществили перевозку уникального крупногабаритного груза для Партизанской ГРЭС.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания «РЖД Логистика», дочернее предприятие ОАО «РЖД», занялась транспортировкой статора для турбогенератора Партизанской ГРЭС. Пунктуальная доставка оборудования была критически важна для своевременного обновления и запуска новых единиц мощности станции.

Это была первая перевозка в истории РЖДЛ с такими большими размерами и весом груза (155 тонн) на рекордное расстояние 11 тыс. км.

Перевозка осуществлялась с помощью поезда прямого формирования. Из-за больших размеров и веса груза пришлось использовать специализированный подвижной состав - 16-осный тяжеловесный транспортер, а также специальные условия проезда по сети РЖД.

Груз был отправлен из Санкт-Петербурга в Приморский край, а затем перенаправлен по железнодорожным путям необщего пользования к месту назначения - Партизанской ГРЭС.

РЖДЛ уже несколько лет успешно реализует сложные проекты по транспортировке негабаритного оборудования. Комплекс услуг включает разработку транспортно-логистических схем, изготовление и согласование чертежей крепления груза, а также его погрузку и перевозку.