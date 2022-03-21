26-27 марта расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится в связи с работами по развитию инфраструктуры для МЦД-3

26-27 марта расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится в связи с работами по развитию инфраструктуры для МЦД-3

10:15

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится 26 и 27 марта в связи с продолжением масштабных работ, связанных со строительством соединительного тоннеля для МЦД-3 на Казанском вокзале.

В марте и мае железнодорожники проведут работы по выносу главных путей из тоннеля на период его реконструкции.

Так, с 02:30 26 марта до 02:30 27 марта в течение 24-часового технологического «окна» железнодорожники проведут работы по переключению 2 главного пути. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.