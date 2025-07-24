Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Запущено голосование за выбор "народного" названия для нового ретропоезда на Горьковской железной дороге.

2025-07-24 10:04
Запущено голосование за выбор
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии празднования Дня железнодорожника, Горьковская магистраль инициировала проект по выбору "народного" названия для нового ретропоезда на паровой тяге. Состав, возглавляемый паровозом 9П№ 18430, начал свои рейсы по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный с конца июня.

С 15 по 23 июля 2025 года каждый мог предложить свое название для ретропоезда в официальной группе Горьковской магистрали в социальной сети «ВК» и объяснить, почему именно это название должно быть выбрано.

Экспертная комиссия выбрала 7 названий для финального голосования, которое проходит в телеграм-канале «Про ГЖД»:

  • «Горьковчанин»;
  • «Долгорукий»;
  • «Дымок»;
  • «Князь Пожарский»;
  • «Минин»;
  • «Муромец»;
  • «Юрий Всеволодович».

Финальное голосование продолжится до 31 июля. Результаты будут объявлены в преддверии Дня железнодорожника – 1 августа. Автор выигравшего названия получит памятные подарки от Горьковской магистрали.

Паровоз 9П№18430 был произведен в 1951 году на Муромском заводе имени Дзержинского. С 1996 по 2024 годы он находился на открытой площадке «Паровозы России», откуда в середине прошлого года был отправлен в депо для капитального ремонта.

С максимальной мощностью в 320 л. с., скоростью 35 км/ч и весом более 55 тонн, паровозы были неотъемлемой частью маневровых работ на железнодорожных магистралях и территориях промышленных предприятий, выполняя различные задачи: например, они использовались для подачи вагонов-ковшей под розлив доменного чугуна, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru