Запущено голосование за выбор "народного" названия для нового ретропоезда на Горьковской железной дороге.

10:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии празднования Дня железнодорожника, Горьковская магистраль инициировала проект по выбору "народного" названия для нового ретропоезда на паровой тяге. Состав, возглавляемый паровозом 9П№ 18430, начал свои рейсы по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный с конца июня.

С 15 по 23 июля 2025 года каждый мог предложить свое название для ретропоезда в официальной группе Горьковской магистрали в социальной сети «ВК» и объяснить, почему именно это название должно быть выбрано.

Экспертная комиссия выбрала 7 названий для финального голосования, которое проходит в телеграм-канале «Про ГЖД»:

«Горьковчанин»;

«Долгорукий»;

«Дымок»;

«Князь Пожарский»;

«Минин»;

«Муромец»;

«Юрий Всеволодович».

Финальное голосование продолжится до 31 июля. Результаты будут объявлены в преддверии Дня железнодорожника – 1 августа. Автор выигравшего названия получит памятные подарки от Горьковской магистрали.

Паровоз 9П№18430 был произведен в 1951 году на Муромском заводе имени Дзержинского. С 1996 по 2024 годы он находился на открытой площадке «Паровозы России», откуда в середине прошлого года был отправлен в депо для капитального ремонта.

С максимальной мощностью в 320 л. с., скоростью 35 км/ч и весом более 55 тонн, паровозы были неотъемлемой частью маневровых работ на железнодорожных магистралях и территориях промышленных предприятий, выполняя различные задачи: например, они использовались для подачи вагонов-ковшей под розлив доменного чугуна, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.