В первой половине года на Дальневосточной железнодорожной линии было перевезено свыше 600 автомобилей с помощью специализированных вагонов-автовозов.

2025-07-24 09:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года на Дальневосточной железнодорожной магистрали в автомобильных вагонах пассажирских поездов было перевезено 605 транспортных единиц, что на 1,3 раза превышает показатель за соответствующий период 2024 года.

Среди них, в специализированных вагонах поезда № 009/010 на маршруте Владивосток – Москва было перевезено 468 автомобилей (+75,9%), из которых 94 были направлены из Москвы в Владивосток, а 374 - в обратном направлении.

В автомобильном вагоне пассажирского поезда № 403/404 на маршруте Хабаровск – Чегдомын было перевезено 137 автомобилей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

