В первой половине 2025 года на Дальневосточной железной дороге было транспортировано около 14 тысяч детей и их сопровождающих в рамках организованных групп.

В течение первых шести месяцев 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено около 14 тыс. детей и их сопровождающих в рамках 346 организованных групп. Эта информация была представлена на оперативном совещании, в котором принимали участие руководители ДВЖД и Дальневосточного территориального отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Большинство детей отправились в путешествие на поездах дальнего следования — свыше 8,7 тыс. Пригородными поездами было перевезено 5,2 тыс. человек.

Перевозки организованными группами активно используются в летний период каникул для поездок в оздоровительные лагеря и санатории, а также при организации туров и экскурсий в разные города Дальнего Востока. Самыми популярными маршрутами стали Хабаровск – Владивосток, Хабаровск – Тихоокеанская (Находка) и Комсомольск-на-Амуре – Владивосток.

Сотрудники железной дороги прилагают все усилия, чтобы путешествия для молодых пассажиров были максимально комфортными и безопасными, отметила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.