В первой половине 2025 года, команды машинистов успешно предотвратили 17 инцидентов столкновения подвижного состава с людьми на территории Забайкальской железнодорожной сети.

09:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Специализированные действия экипажей локомотивов на участке Забайкальской железнодорожной магистрали в период с января по июнь 2025 года способствовали предотвращению 17 инцидентов с наездом подвижного состава на людей, которые переходили железнодорожные пути в неустановленных местах. Это на 2 инцидента меньше, чем за первое полугодие предыдущего года.

Водители локомотивов 10 раз применяли аварийное торможение в Забайкальском регионе, 7 раз – в Амурской области.

Максимальное количество принудительных остановок (2 случая) было зафиксировано на территории Борзинского муниципального района в Забайкалье.

За полгода с начала 2025 года на объектах инфраструктуры Забайкальской железнодорожной магистрали в результате нарушения правил личной безопасности травмы от наезда подвижного состава получили 7 человек, из них 5 – со смертельным исходом. 2 случая травмирования произошло на станции Свободный (Амурская область), по одному – на станциях Хохотуй и Даурия в Забайкальском крае, а также на станциях Белогорск-1, Шимановская и Благовещенск Амурской области.

Все трагические события в первом полугодии текущего года произошли при попытке людей пересечь железнодорожные пути в не предназначенных для этого местах перед приближающимся поездом.

Забайкальская железная дорога призывает к строгому соблюдению правил безопасности на железнодорожном транспорте: необходимо избегать хождения по путям в непредназначенных местах, пересечения путей перед приближающимся поездом, взбирания на крыши вагонов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.