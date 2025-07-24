За полугодие Восточно-Сибирская железная дорога уплатила в бюджет 14 млрд рублей в виде налогов и страховых взносов.

В январе-июне 2025 года структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислили в консолидированный бюджет России налоги и взносы на сумму 14 млрд рублей.
Большая часть этих платежей была направлена в бюджет Иркутской области, куда поступило 11,2 млрд рублей.
Налоговые выплаты по другим регионам распределились следующим образом:
Структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наибольших налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.