За полугодие Восточно-Сибирская железная дорога уплатила в бюджет 14 млрд рублей в виде налогов и страховых взносов.

09:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2025 года структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислили в консолидированный бюджет России налоги и взносы на сумму 14 млрд рублей.

Большая часть этих платежей была направлена в бюджет Иркутской области, куда поступило 11,2 млрд рублей.

Налоговые выплаты по другим регионам распределились следующим образом:

в бюджет Республики Бурятии – 2,3 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – 240 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутии) – более 5 млн рублей.

Структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наибольших налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.