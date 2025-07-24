Парк Красноярской железной дороги обогатился более чем 20 грузовыми локомотивами "Ермак", произведенными на территории нашей страны.

09:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года, в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», Красноярская железная дорога получила 24 новых электровоза «Ермак» серии 3ЭС5К, произведенных в России.

Эти современные и мощные трехсекционные локомотивы были добавлены в депо города Абакан и уже используются для перевозки тяжелых грузов весом до 7100 тонн на южном маршруте КрасЖД от Междуреченска до Тайшета.

В настоящий момент, на Красноярской железной дороге, которая является началом Восточного полигона РЖД, успешно применяется данная технология. Увеличение массы поездов позволяет увеличить объемы грузоперевозок в восточном направлении без увеличения числа составов.

Трехсекционные «Ермаки» справляются с этой задачей благодаря специальному техническому решению - модифицированной системе передачи тяговой силы двигателя на оси электровоза. Это позволяет использовать их на участках с сложным горным рельефом.

Например, на южном маршруте КрасЖД, проходящем через предгорья Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна, они перевозят составы на участках, где перепады высот достигают 200 метров.

При создании нового электровоза были учтены суровые погодные условия Сибири, где зимой температура может опускаться до -50 градусов. Для комфортной работы локомотивной бригады кабины «Ермаков» оснащены системами климат-контроля.

Стоит отметить, что за последние два года в эксплуатационное локомотивное депо станции Абакан поступило 62 новых «Ермака», включая 59 – серии 3ЭС5К и 3 – серии 2ЭС5К. Эти новые машины заменили грузовые локомотивы марки ВЛ. В результате, в 2023-2024 годах парк депо обновился на более чем 70%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.